«Бандитские 90-е!» У напавших на помощника Зеленского разглядели погоны

«Зеленский не в состоянии обеспечить высокий уровень безопасности в стране, если даже члены его команды подвергаются нападению. Сегодня сложно сказать, в полной ли мере Зеленский контролирует МВД, учитывая недавние шероховатости между офисом президента Украины и министерством внутренних дел. Даже несмотря на отставку Арсена Авакова (бывший глава МВД – прим. НСН), я не исключаю того, что Зеленский так и не смог подчинить себе в полном объеме ключевое силовое ведомство. Я бы даже не исключал того, что за этим инцидентом могут стоять и люди в погонах», - сказал Мезюхо.

По его мнению, это преступление может остаться нераскрытым.

«Данный инцидент может получить статус «висяка». Порой на Украине такие вещи должным образом не расследуются, правоохранительные органы лишь имитируют бурную деятельность. Иногда следственные мероприятия не проводятся, потому что может стать известным о каких-то VIP-персонах, которые могут быть причастны к политическим преступлениям. Порой они становятся «висяками», поскольку сама правоохранительная система деморализована», - пояснил политолог.

Он считает, что Зеленскому пока не стоит опасаться за свою жизнь, но инцидент с Шефиром свидетельствует о возвращении Украины в «бандитские 90-е».

«Зеленского охраняют лучше, чем его помощника, и он может не беспокоиться за свою жизнь и безопасность. Но однозначно можно говорить, что этот инцидент, как и ему подобные, свидетельствует о возвращении Украины во времена «бандитских 90-х». Не важно, кто инициатор этого покушения, - люди в погонах или политические оппоненты украинской власти. В любом случае, эта ситуация не красит президента Украины, который как гарант Конституции не может обеспечивать высокий уровень безопасности граждан страны и членов своей команды», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

По данным МВД Украины, инцидент произошел в среду утром в селе Лесники Киевской области. По автомобилю Шефира выпустили более 10 пуль, три из них попали в водителя, который сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. При этом сам первый помощник президента Украины не пострадал.

В Верховной Раде Украины уже заявили о возможном «российском следе» в покушении на помощника Зеленского.