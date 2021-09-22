«Бандитские 90-е!» У напавших на помощника Зеленского разглядели погоны
Покушение на Сергея Шефира может остаться нераскрытым и свидетельствует о возвращении Украины в «бандитские» 1990-е годы, сказал НСН политолог Иван Мезюхо.
За покушением на помощника президента Украины Владимира Зеленского могут стоять «люди в погонах», контроль над которыми утратил глава государства, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель «Центра политического просвещения», политолог Иван Мезюхо.
Ранее стало известно об обстреле машины первого помощника президента Украины Сергея Шефира, который является многолетним товарищем и бизнес-партнером Зеленского еще со времен команды КВН «95-й квартал». В результате инцидента был серьезно ранен шофер Шефира, а сам он не пострадал.
«Зеленский не в состоянии обеспечить высокий уровень безопасности в стране, если даже члены его команды подвергаются нападению. Сегодня сложно сказать, в полной ли мере Зеленский контролирует МВД, учитывая недавние шероховатости между офисом президента Украины и министерством внутренних дел. Даже несмотря на отставку Арсена Авакова (бывший глава МВД – прим. НСН), я не исключаю того, что Зеленский так и не смог подчинить себе в полном объеме ключевое силовое ведомство. Я бы даже не исключал того, что за этим инцидентом могут стоять и люди в погонах», - сказал Мезюхо.
По его мнению, это преступление может остаться нераскрытым.
«Данный инцидент может получить статус «висяка». Порой на Украине такие вещи должным образом не расследуются, правоохранительные органы лишь имитируют бурную деятельность. Иногда следственные мероприятия не проводятся, потому что может стать известным о каких-то VIP-персонах, которые могут быть причастны к политическим преступлениям. Порой они становятся «висяками», поскольку сама правоохранительная система деморализована», - пояснил политолог.
Он считает, что Зеленскому пока не стоит опасаться за свою жизнь, но инцидент с Шефиром свидетельствует о возвращении Украины в «бандитские 90-е».
«Зеленского охраняют лучше, чем его помощника, и он может не беспокоиться за свою жизнь и безопасность. Но однозначно можно говорить, что этот инцидент, как и ему подобные, свидетельствует о возвращении Украины во времена «бандитских 90-х». Не важно, кто инициатор этого покушения, - люди в погонах или политические оппоненты украинской власти. В любом случае, эта ситуация не красит президента Украины, который как гарант Конституции не может обеспечивать высокий уровень безопасности граждан страны и членов своей команды», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
По данным МВД Украины, инцидент произошел в среду утром в селе Лесники Киевской области. По автомобилю Шефира выпустили более 10 пуль, три из них попали в водителя, который сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. При этом сам первый помощник президента Украины не пострадал.
В Верховной Раде Украины уже заявили о возможном «российском следе» в покушении на помощника Зеленского.
Глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия представил три версии покушения на Шефира. Первая – «привет» от контрабандистов и криминальных авторитетов. «Вторая версия - может быть, это российский след, потому что в последнее время идет очень активная антироссийская риторика», - объяснил парламентарий. Третья версия - борьба с «политическим влиянием финансово-промышленных групп».
Со своей стороны, украинский политолог Александр Дудчак в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал мнение, что покушение на Шефира может быть связано с борьбой за передел собственности олигархических структур на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 706 / сут.
Умерли
201 тыс.+817 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+16 102 / сут.
- Матвиенко не исключила повсеместное онлайн-голосование на президентских выборах
- На Украине начались военные учения с участием сил НАТО
- Власти Москвы заявили о росте заболеваемости COVID-19
- Песков прокомментировал версию о «российском следе» в покушении на Шефира
- Вертолёт МЧС РФ вылетел на поиск пропавшего под Хабаровском Ан-26
- Зеленский пообещал «сильно ответить» устроившим покушение на его помощника
- Песков заявил, что Россия категорически не согласна с позицией Турции по Крыму
- СМИ: в США обсуждают возможные санкции против компании Honor
- МГИК опровергла возможность пересчёта результатов онлайн-голосования
- СМИ: Под Хабаровском пропал с радаров самолет Ан-26
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru