Покушение на помощника Зеленского связали с переделом собственности

Украинский политолог Александр Дудчак рассказал НСН, что покушение на Сергея Шефира связано с борьбой за передел собственности олигархических структур на Украине. 

На Сергея Шефира, давнего друга и советника президента Украины Владимира Зеленского, совершено покушение в селе Лесники под Киевом. В МВД сообщили, что по автомобилю Шефира было выпущено более десяти пуль из автомата. Сам помощник президента не пострадал, а его водитель серьезно ранен.

В покушении на Шефира могут быть заинтересованы какие-то олигархические кланы, связано это с переделом собственности, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» украинский политолог Александр Дудчак.

«Все видят, что человек, который занимает пост президента Украины, явно не тянет на звание президента. При том, что все, кто приближены к нему, имеют возможности и пытаются решать какие-то вопросы. На местах они пытаются демонстрировать, кто из них имеет больше влияния. Есть желающие сместить Зеленского, переделить остающиеся источники обогащения на Украине, которые сужаются быстрыми темпами. Идет борьба за передел, сегрегацию Украины», - сказал политолог.
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По мнению Дудчака, покушение на помощника Зеленского говорит об отсутствии единства во власти и олигархических кругах Украины.

«Это говорит о том, что нет поддержки власти не только у населения, но и нет единства во власти. Нет идеологии и стремления вывести Украину на путь стабильного развития. Единственное, что пока скрепляет страну – интересы олигархических кланов, финансово-промышленных групп. Они пока держат территорию в тех контурах, которые хоть и неустойчиво, но пока сохраняются», - добавил Дудчак.

Стрелявший в помощника Зеленского пока не найден. Сергей Шефир был назначен на должность первого помощника украинского лидера в 2019 году. До этого он был художественным руководителем студии «95 квартал», основанную Зеленским. Служба безопасности Украины (СБУ) 5 сентября подтвердила сообщение о том, что неизвестный позвонил с предупреждением о возможном покушении на президента страны Владимира Зеленского.

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ФОТО: РИА Новости//Игорь Маслов
ТЕГИ:ПокушениеУкраина
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