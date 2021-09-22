Покушение на помощника Зеленского связали с переделом собственности

На Сергея Шефира, давнего друга и советника президента Украины Владимира Зеленского, совершено покушение в селе Лесники под Киевом. В МВД сообщили, что по автомобилю Шефира было выпущено более десяти пуль из автомата. Сам помощник президента не пострадал, а его водитель серьезно ранен.

В покушении на Шефира могут быть заинтересованы какие-то олигархические кланы, связано это с переделом собственности, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» украинский политолог Александр Дудчак.

«Все видят, что человек, который занимает пост президента Украины, явно не тянет на звание президента. При том, что все, кто приближены к нему, имеют возможности и пытаются решать какие-то вопросы. На местах они пытаются демонстрировать, кто из них имеет больше влияния. Есть желающие сместить Зеленского, переделить остающиеся источники обогащения на Украине, которые сужаются быстрыми темпами. Идет борьба за передел, сегрегацию Украины», - сказал политолог.