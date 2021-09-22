В Раде заявили о возможном «российском следе» в покушении на помощника Зеленского
Глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал о трех версиях покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.
Ранее стало известно, что около 10 часов утра под Киевом была обстреляна машина Шефира. Неизвестные выпустили по автомобилю более десяти пуль. Водитель Шефира получил ранение, сам политик не пострадал. Полиция разыскивает злоумышленников.
По словам Арахамии, покушение могло быть «приветом» от контрабандистов и криминальных авторитетов. При этом парламентарий напомнил о ряде решений властей Украины по выдворению из страны представителей уголовного мира.
«Вторая версия — может быть, это российский след, потому что в последнее время идет очень активная антироссийская риторика, и мы тоже не можем исключать такой вопрос», — цитирует Арахамию ТАСС.
Кроме того, депутат считает, что причиной инцидента могла стать борьба с «политическим влиянием финансово-промышленных групп».
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