Шойгу: ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих с начала спецоперации
Украинские силы потеряли 159 тысяч военных с начала контрнаступления, которое началось 4 июня, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Также за это время ВСУ потеряли 121 самолет, 766 танков. Всего с начала СВО ВСУ потеряли 383 тысяч военнослужащих.
Группировка Вооруженных сил России в зоне боевых действий в спецоперации на Украине достигает 617 тысяч человек. Такое заявление ранее сделал российский лидер Владимир Путин. Он отметил, что протяженность всей линии боевого соприкосновения превышает две тысячи километров. По его словам, россияне пожертвовали на нужды фронта более десяти миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru