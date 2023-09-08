Балицкий: ВСУ при «мясных штурмах» Работино потеряли около десяти тысяч человек

Украинские войска потеряли в районе села Работино Запорожской области в ходе «мясных штурмов» около 10 тысяч человек с начала боев, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

По его данным, только за две последние недели ВСУ потеряли около трех тысяч бойцов.

«В принципе, потери сумасшедшие», - заключил он.