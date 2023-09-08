Балицкий: ВСУ при «мясных штурмах» Работино потеряли около десяти тысяч человек

Украинские войска потеряли в районе села Работино Запорожской области в ходе «мясных штурмов» около 10 тысяч человек с начала боев, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

По его данным, только за две последние недели ВСУ потеряли около трех тысяч бойцов.

«В принципе, потери сумасшедшие», - заключил он.

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Балицкий также заявил о подбитии второго танка Challenger 2 в Запорожье. Несколько дней назад стало известно, что британский Challenger 2 уничтожили в бою впервые почти за 30 лет. По данным The Guardian, Challenger 2 поступил на вооружение в 1994 и до сих пор ни разу не был уничтожен. Отмечается, что в 2003 боевая машина была уничтожена в Ираке дружественным огнем.

Военкоры пишут, что машина, приписанная к резервной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, предположительно, была уничтожена ударом артиллерии, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина

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