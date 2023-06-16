Балицкий: ВСУ не смогли занять на Запорожском фронте ни одного важного пункта

Последние девять дней Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении, однако им не удалось занять ни одного стратегически важного населенного пункта. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что населенные пункты на Времевском выступе находятся в низинах, соответственно, простреливаются со всех сторон. Балицкий указал, что российские войска будут использовать возможность «переваривать» ВСУ там, «где нам выгодно».

Ранее, 15 июня, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил в интервью НСН, что украинские войска пытаются прощупать оборону ВС РФ. По его словам, основные силы ВСУ пока не вступали в бой, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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