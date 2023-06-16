Балицкий: ВСУ не смогли занять на Запорожском фронте ни одного важного пункта

Он отметил, что населенные пункты на Времевском выступе находятся в низинах, соответственно, простреливаются со всех сторон. Балицкий указал, что российские войска будут использовать возможность «переваривать» ВСУ там, «где нам выгодно».

Ранее, 15 июня, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил в интервью НСН, что украинские войска пытаются прощупать оборону ВС РФ. По его словам, основные силы ВСУ пока не вступали в бой, сообщает «Радиоточка НСН».

