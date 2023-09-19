Балицкий: ВС РФ уничтожили колонну бронетехники ВСУ у Работино
Российские военные уничтожили колонну с бронетехникой Вооруженных сил Украины в районе села Работино в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
Он отметил, что российские разведчики вскрыли движение украинских бронегрупп в направлении населенного пункта рано утром 19 сентября.
Украинские военные и иностранные наемники уже боятся «соваться» на запорожское направление из-за колоссальных потерь и нулевых результатов, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «Радиоточке НСН». Он отметил, что количество потерь ВСУ исчисляется тысячами. По его словам, основные боевые действия сейчас развернулись на ореховском направлении, атаки ВСУ продолжаются в районе Времевского выступа. Рогов подчеркнул, что российские силы не только держат позиции, но и идут в контратаки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru