Балицкий: ВС РФ пресекли попытку прорыва ВСУ у села Работино
Российские силы отразили атаку украинской армии у села Работино в Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Евгений Балицкий.
По его словам, остатки группировки противника отошли на ранее занимаемые позиции. ВСУ потеряли 20 единиц техники и 60% живой силы, уточнил Балицкий.
Российские войска нанесли по противнику артиллерийский удар. С неба ВС РФ поддерживала штурмовая авиация.
Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов ранее сообщил, что российские военные в Запорожской области ликвидировали пункты управления беспилотной авиации ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru