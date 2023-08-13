Балицкий: ВС РФ пресекли попытку прорыва ВСУ у села Работино

Российские силы отразили атаку украинской армии у села Работино в Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Евгений Балицкий.

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По его словам, остатки группировки противника отошли на ранее занимаемые позиции. ВСУ потеряли 20 единиц техники и 60% живой силы, уточнил Балицкий.

Российские войска нанесли по противнику артиллерийский удар. С неба ВС РФ поддерживала штурмовая авиация.

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов ранее сообщил, что российские военные в Запорожской области ликвидировали пункты управления беспилотной авиации ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ВСУРоссийская АрмияЗапорожье

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