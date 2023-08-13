Балицкий: ВС РФ пресекли попытку прорыва ВСУ у села Работино

Кожемяко: поручил устранить разлив нефтепродуктов в Уссурийске СМИ: военные, захватившие власть в Нигере, не идут на условия, выдвинутые Экономическим сообществом стран Западной Африки СМИ: в подмосковном Раменском загорелся склад с удобрениями СМИ: 93 человека погибли в результате пожаров на Гавайских островах Гидрометцентр: бархатный сезон на курортах Черного моря будет в этом году продолжительным из-за сильного прогрева моря