Кадыров: ВСУ потеряли более тысячи человек на Ореховском направлении
Украинские войска потеряли более тысячи солдат на Ореховском направлении. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Политик назвал этот участок одним из самых сложных на линии фронта. Оборону здесь держат бойцы батальона «Восток-АХМАТ», которые не дают ВСУ продвигаться к населенному пункту Работино и регулярно отбрасывают противника «со значительными потерями». ⠀
«По приблизительным данным, потери ВСУ на этом направлении составили больше тысячи человек. И цифра продолжает стремительно расти», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Ранее в Минобороны России сообщили, что украинская армия потеряла до 125 военных в районе Успеновки на запорожском направлении, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru