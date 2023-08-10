Кадыров: ВСУ потеряли более тысячи человек на Ореховском направлении

Политик назвал этот участок одним из самых сложных на линии фронта. Оборону здесь держат бойцы батальона «Восток-АХМАТ», которые не дают ВСУ продвигаться к населенному пункту Работино и регулярно отбрасывают противника «со значительными потерями». ⠀

«По приблизительным данным, потери ВСУ на этом направлении составили больше тысячи человек. И цифра продолжает стремительно расти», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинская армия потеряла до 125 военных в районе Успеновки на запорожском направлении, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

