Рогов предупредил о подготовке ядерной провокации на ЗАЭС

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Киев не отказался от намерения организовать провокацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

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Рогов отметил, что подразделения 71-й бригады украинской армии провели учения по ведению боя в условиях радиационной аварии.

«Что говорит о том, что ядерная провокация в отношении Запорожской АЭС с повестки дня у киевского режима не снята», - констатировал он.

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил об усилении мер безопасности на ЗАЭС для сохранности отработанного топлива. 11 июля станцию посетил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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