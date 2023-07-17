Рогов предупредил о подготовке ядерной провокации на ЗАЭС

Рогов отметил, что подразделения 71-й бригады украинской армии провели учения по ведению боя в условиях радиационной аварии.

«Что говорит о том, что ядерная провокация в отношении Запорожской АЭС с повестки дня у киевского режима не снята», - констатировал он.

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил об усилении мер безопасности на ЗАЭС для сохранности отработанного топлива. 11 июля станцию посетил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает «Радиоточка НСН».

