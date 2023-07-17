Рогов предупредил о подготовке ядерной провокации на ЗАЭС
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Киев не отказался от намерения организовать провокацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Рогов отметил, что подразделения 71-й бригады украинской армии провели учения по ведению боя в условиях радиационной аварии.
«Что говорит о том, что ядерная провокация в отношении Запорожской АЭС с повестки дня у киевского режима не снята», - констатировал он.
Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил об усилении мер безопасности на ЗАЭС для сохранности отработанного топлива. 11 июля станцию посетил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин назвал атаку на Крымский мост очередным терактом Киева
- Рогов предупредил о подготовке ядерной провокации на ЗАЭС
- Путин: Россия ответит на атаку Крымского моста
- Хуснуллин назвал сроки возобновления частичного движения по Крымскому мосту
- Глава Крыма Аксенов сообщил, что на Керченской переправе задействовано семь паромов
- Путин поручил ФСБ и СК установить обстоятельства теракта на Крымском мосту
- «Он долго себя сдерживал»: Иноагент Понасенков похвалил Путина
- Путин заявил, что ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту
- Зерновая отрасль России недополучила из-за зерновой сделки около миллиарда долларов
- Израиль признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru