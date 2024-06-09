Балицкий сообщил, что мясных штурмов становится меньше

По его словам, «мясных штурмов» на линии фронта становится меньше. Противник перешел «в большей степени практически по всем направлением к обороне». Как указал глава региона, Запад устал, что вооружений не хватает. Кроме того, украинские солдаты, в отличие от российских военнослужащих, не мотивированы и не понимают, за что воюют.

Ранее Балицкий заявил, что новые территории РФ и Крым войдут в новый федеральный округ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

