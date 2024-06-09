Балицкий сообщил, что мясных штурмов становится меньше
У Вооруженных сил Украины кончаются люди, сообщил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, «мясных штурмов» на линии фронта становится меньше. Противник перешел «в большей степени практически по всем направлением к обороне». Как указал глава региона, Запад устал, что вооружений не хватает. Кроме того, украинские солдаты, в отличие от российских военнослужащих, не мотивированы и не понимают, за что воюют.
Ранее Балицкий заявил, что новые территории РФ и Крым войдут в новый федеральный округ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru