ВС России сорвали попытку ВСУ закрепиться на севере Работино

«Идут постоянные попытки штурма, причем большей частью без тяжелой техники, а просто живой силой просочиться и зайти внутрь населенного пункта. С утра опять поперли и пытались закрепиться в северной части села, но их перемололи», — цитирует эксперта РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что противник понес потери и отступил, Работино остается под контролем сил РФ.

Также глава пророссийского движения сообщил, что в ночь на 18 августа российская фронтовая авиация нанесла точные удары по скоплению солдат и техники ВСУ в районе Орехова.

«После одного из прилетов произошла продолжительная повторная детонация, что говорит о том, что, скорее всего, накрыли один из складов с оружием», — указал Рогов.

Ранее в Минобороны сообщили, что армия России нанесла «комплексное огневое поражение» штурмовым отрядам украинской 46-й аэромобильной бригады близ Работино, напоминает RT.

