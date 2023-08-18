ВС России сорвали попытку ВСУ закрепиться на севере Работино
Российские военные сорвали попытку ВСУ закрепиться на севере села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Идут постоянные попытки штурма, причем большей частью без тяжелой техники, а просто живой силой просочиться и зайти внутрь населенного пункта. С утра опять поперли и пытались закрепиться в северной части села, но их перемололи», — цитирует эксперта РИА Новости.
Рогов подчеркнул, что противник понес потери и отступил, Работино остается под контролем сил РФ.
Также глава пророссийского движения сообщил, что в ночь на 18 августа российская фронтовая авиация нанесла точные удары по скоплению солдат и техники ВСУ в районе Орехова.
«После одного из прилетов произошла продолжительная повторная детонация, что говорит о том, что, скорее всего, накрыли один из складов с оружием», — указал Рогов.
Ранее в Минобороны сообщили, что армия России нанесла «комплексное огневое поражение» штурмовым отрядам украинской 46-й аэромобильной бригады близ Работино, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru