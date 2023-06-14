Балицкий оценил перспективы контрнаступления ВСУ

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий прокомментировал перспективы наступления украинской армии.

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Балицкий полагает, что положение украинской армии ухудшается. Задача российских сил - измотать противника, но не любой ценой, сказал Балицкий в интервью РИА Новости.

Политик выразил уверенность, что перспектив у контрнаступления ВСУ нет. Спецоперация закончится победой России, убежден он.

«Противник свое контрнаступление будет давить и силы у него еще есть, но в любом случае обломает зубы», - подчеркнул врио губернатора.

Бывший офицер разведки Швейцарии Жак Бо в интервью изданию Omerta заявил о переломном моменте в украинском конфликте. Он призвал Запад вернуться к вопросу переговоров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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