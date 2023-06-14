Балицкий оценил перспективы контрнаступления ВСУ
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий прокомментировал перспективы наступления украинской армии.
Балицкий полагает, что положение украинской армии ухудшается. Задача российских сил - измотать противника, но не любой ценой, сказал Балицкий в интервью РИА Новости.
Политик выразил уверенность, что перспектив у контрнаступления ВСУ нет. Спецоперация закончится победой России, убежден он.
«Противник свое контрнаступление будет давить и силы у него еще есть, но в любом случае обломает зубы», - подчеркнул врио губернатора.
Бывший офицер разведки Швейцарии Жак Бо в интервью изданию Omerta заявил о переломном моменте в украинском конфликте. Он призвал Запад вернуться к вопросу переговоров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru