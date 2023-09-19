Байден заявил, что Россия стоит «на пути к миру» на Украине
Президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы стоит на пути к миру на Украине. Об этом он сообщил во время своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН.
Байден призвал положить конец СВО, при этом до этого он утвердил многомиллиардные поставки оружия на Украину. Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам, но Киев не делает никаких шагов в эту сторону.
Байден также заявил, что необходимо реформировать Совет безопасности (СБ) Организации Объединённых Наций. Выступая на 78-й Генеральной ассамблее ООН он указал, что в СБ следует включить большее число членов.
Ранее, 19 сентября, неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке. Она пройдет с 19 по 23 сентября и 26 сентября, передает «Радиоточка НСН».
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