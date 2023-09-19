Байден заявил, что Россия стоит «на пути к миру» на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы стоит на пути к миру на Украине. Об этом он сообщил во время своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН.

Байден призвал положить конец СВО, при этом до этого он утвердил многомиллиардные поставки оружия на Украину. Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам, но Киев не делает никаких шагов в эту сторону.