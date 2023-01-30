Макрон допустил передачу самолетов Украине

Ранее стало известно, что Польша готова передать Украине свои истребители F-16 после консультаций и в «полной координации» со странами НАТО. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Бижев считает, что в этом вопросе много нюансов.

Экс-заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил НСН, что для управления истребителями F-16 у Украины нет летчиков, а подготовка специалистов займет 2-3 года.

