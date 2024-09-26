Гутерреш призвал Россию и США к сокращению ядерных арсеналов

США и Россия должны вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов, а другие страны, также обладающие ядерным оружием, должны последовать этому примеру. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Он отметил, что, несмотря на «огромные экзистенциальные риски», которые ядерное оружие представляет для человечества, мир не приблизился к его уничтожению в сравнении с тем, что было десять лет назад. По словам генсека, есть опасения в связи с возможностью новой гонки вооружений.