Гутерреш призвал Россию и США к сокращению ядерных арсеналов
США и Россия должны вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов, а другие страны, также обладающие ядерным оружием, должны последовать этому примеру. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Он отметил, что, несмотря на «огромные экзистенциальные риски», которые ядерное оружие представляет для человечества, мир не приблизился к его уничтожению в сравнении с тем, что было десять лет назад. По словам генсека, есть опасения в связи с возможностью новой гонки вооружений.
Гутерреш подчеркнул, что мир движется «в совершенно неверном направлении».
Ранее президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза, на котором были обновлены основы ядерного сдерживания. Теперь, в частности, агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будут считать совместным нападением на РФ.
Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в разговоре с НСН отмечал, что обновленные основы ядерного сдерживания дают понять, что Россия может нанести ядерный удар по США, поскольку эта страна всячески поддерживает Украину и управляет ее армией, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актера Евгения Воловенко сняли с самолета в Хабаровске за дебош
- Гутерреш призвал Россию и США к сокращению ядерных арсеналов
- СМИ: Частный вертолет Robinson 44 пропал с радаров под Архангельском
- Власти Астаны предложили «расстрелять» самокатчиков и велосипедистов
- США ввели санкции против россиянина и платежной системы Cryptex
- СМИ: Россиянин открыл стрельбу из-за сноса домов возле водохранилища
- США направят Израилю $8,7 млрд на «поддержку военных усилий»
- ЦАХАЛ: В Бейруте ликвидирован командир воздушных сил «Хезболлах»
- СМИ: Самаранч-младший обвинил Россию в нарушении Олимпийской хартии
- СМИ: Вооруженный автоматом срочник сбежал из парка «Патриот» в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru