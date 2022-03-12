Азербайджан направит на Украину 380 тонн гуманитарной помощи

По данным агентства, очередная партия гумпомощи будет отправлена азербайджанской стороной в 09:00 по местному времени . На Украину грузовым самолетом доставят продукты питания, лекарства и медикаменты. Общий весь помощи — 380 тонн.

Ранее на фоне специальной операции России Азербайджан отправил Украине медикаменты и медицинское оборудование.

