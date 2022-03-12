Азербайджан направит на Украину 380 тонн гуманитарной помощи
12 марта 202208:38
Азербайджан направит гуманитарную помощь народу Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, очередная партия гумпомощи будет отправлена азербайджанской стороной в 09:00 по местному времени . На Украину грузовым самолетом доставят продукты питания, лекарства и медикаменты. Общий весь помощи — 380 тонн.
Ранее на фоне специальной операции России Азербайджан отправил Украине медикаменты и медицинское оборудование.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru