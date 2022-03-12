Азербайджан направит на Украину 380 тонн гуманитарной помощи

Азербайджан направит гуманитарную помощь народу Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Жители Подмосковья собрали 400 тонн гуманитарной помощи для беженцев Донбасса

По данным агентства, очередная партия гумпомощи будет отправлена азербайджанской стороной в 09:00 по местному времени . На Украину грузовым самолетом доставят продукты питания, лекарства и медикаменты. Общий весь помощи — 380 тонн.

Ранее на фоне специальной операции России Азербайджан отправил Украине медикаменты и медицинское оборудование.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьАзербайджанУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры