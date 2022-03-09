Жители Подмосковья собрали 400 тонн гуманитарной помощи для беженцев Донбасса
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона, волонтеров и предприятия за гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса. Об этом сообщает телеканал «360».
«За эти пять с небольших дней собрали практически 400 тонн различного гуманитарного груза, он очень востребован», - сказал Воробьев.
По его словам, гуманитарный груз уже отправили в ДНР и ЛНР. Воробьев отметил, что в республиках такая помощь «очень нужна и смягчает все проблемы, которые там, безусловно, сейчас существуют». Также глава Московской области подчеркнул, что работа по сбору помощи продолжится.
Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.
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