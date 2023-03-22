Азаров обвинил Зеленского в попытке уничтожить генокод украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда пытаются уничтожить генетический код собственного народа, написал экс-премьер страны Николай Азаров в своих соцсетях.

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«Зеленский уничтожает генетический код украинцев. В «Слуге народа» предлагают ввести новые праздники – «День вишни» и «День мира», сделав их выходными, переименовать 8 марта, отменить выходные на День Победы 9 мая», - написал экс-премьер.

Он также упрекнул Зеленского в желании офиса президента установить выходной день в рождество западных христиан 25 декабря, а 7 января сделать рабочим днем.

Ранее обозреватель японского издания Shūkan Gendai Хироси Охара допустил, что Зеленский может повторить судьбу лидера террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена, который, в свою очередь, когда-то пользовался поддержкой США.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:Николай АзаровВладимир Зеленский

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