Азаров обвинил Зеленского в попытке уничтожить генокод украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский и его команда пытаются уничтожить генетический код собственного народа, написал экс-премьер страны Николай Азаров в своих соцсетях.
«Зеленский уничтожает генетический код украинцев. В «Слуге народа» предлагают ввести новые праздники – «День вишни» и «День мира», сделав их выходными, переименовать 8 марта, отменить выходные на День Победы 9 мая», - написал экс-премьер.
Он также упрекнул Зеленского в желании офиса президента установить выходной день в рождество западных христиан 25 декабря, а 7 января сделать рабочим днем.
Ранее обозреватель японского издания Shūkan Gendai Хироси Охара допустил, что Зеленский может повторить судьбу лидера террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена, который, в свою очередь, когда-то пользовался поддержкой США.
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