Американский разведчик Риттер предрек Зеленскому судьбу Гитлера
Президент Украины Владимир Зеленский потерпит поражение в противостоянии с Россией. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
По словам экс-разведчика, политик «может летать в облаках», однако ему не уйти от реальности.
«Адольф Гитлер тоже фантазировал о том, как он одержит великую победу, но чем это закончилось», — отметил Риттер в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
Экс-офицер указал, что украинские войска оказались в критическом положении, при этом Россия находится на пути к победе. По мнению Риттера, лучший выход для Зеленского — покинуть страну.
Ранее бывший офицер разведки заявил, что после конфликта на Украине Россия станет одной из сильнейших стран мира.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+15 359 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 245 / сут.
- Американский разведчик Риттер предрек Зеленскому судьбу Гитлера
- СМИ: Российская разведка обнаружила спецгруппу ВСУ у Кременной
- Путин: «Газпром» идет вперед, несмотря на попытки сдерживания
- Турецкие спасатели обнаружили под завалами $2 млн
- «Уже снимается табу»: Зеленский рассказал о поставках дальнобойных ракет Украине
- Путин разрешил «Газпром нефти» приобрести половину доли Shell в Салымском проекте
- В Белом доме заявили, что не добиваются смены власти в России
- Захарова заявила, что Украина заблокировала переговоры с Россией по указке США
- СМИ: захватчик цветочного магазина в Москве требовал «зеленый коридор, чтобы вылететь»
- Шнуров выпустил клип об умении русских пить водку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru