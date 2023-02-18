Американский разведчик Риттер предрек Зеленскому судьбу Гитлера

Президент Украины Владимир Зеленский потерпит поражение в противостоянии с Россией. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

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По словам экс-разведчика, политик «может летать в облаках», однако ему не уйти от реальности.

«Адольф Гитлер тоже фантазировал о том, как он одержит великую победу, но чем это закончилось», — отметил Риттер в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

Экс-офицер указал, что украинские войска оказались в критическом положении, при этом Россия находится на пути к победе. По мнению Риттера, лучший выход для Зеленского — покинуть страну.

Ранее бывший офицер разведки заявил, что после конфликта на Украине Россия станет одной из сильнейших стран мира.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
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