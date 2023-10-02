Азаров: Население Украины сократилось до 23 млн человек
Население Украины сократилось до 23 млн человек. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
«В документе миграционной службы Украины говорится, что на территории страны осталось 23 млн человек, а продолжать военные действия могут лишь 3,5 млн ... А украинская трудоспособная молодежь массово покидает страну», — написал политик в своем Telegram-канале.
Азаров напомнил, что США заявили о намерении продолжить оказывать финансовую помощь Киеву в течение нескольких лет, чтобы «не позволить России занять новые территории». По словам экс-премьера, западные партнеры «уничтожают Украину в своих интересах».
Ранее бывший главный аналитик министерства иностранных дел Японии Масару Сато заявил, что население Украины составляет 29 млн человек, и украинцы как народ находятся под угрозой исчезновения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru