СМИ: Церемония присяги новому лидеру Ирана состоится 9 марта

В Иране церемония присяги на верность новому верховному лидеру Моджтабе Хаменеи пройдет 9 марта, сообщает Fars.

Пезешкиан назвал убийство Хаменеи объявлением войны шиитам

По данным агентства, мероприятие состоится в Тегеране. Церемония состоится на площади Энгеляб в центре столицы.

Ранее Совет экспертов назначил сына Хаменеи новым лидером Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

