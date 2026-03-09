СМИ: Церемония присяги новому лидеру Ирана состоится 9 марта
9 марта 202606:35
В Иране церемония присяги на верность новому верховному лидеру Моджтабе Хаменеи пройдет 9 марта, сообщает Fars.
По данным агентства, мероприятие состоится в Тегеране. Церемония состоится на площади Энгеляб в центре столицы.
Ранее Совет экспертов назначил сына Хаменеи новым лидером Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Церемония присяги новому лидеру Ирана состоится 9 марта
- Песков объяснил «ошибкой» появление неотредактированного видео с Путиным
- Россиян во втором квартале трижды ждут длинные выходные
- Дмитриев: Цены на нефть разоблачат ошибки ЕС по ограничению энергетики РФ
- СМИ: На 45% выросла стоимость авиаперевозок из Азии в Европу на фоне конфликта
- Трамп: Резкий рост цен на нефть — явление краткосрочное
- СМИ: Убытки авиакомпаний РФ от вывозных рейсов могут достигнуть 1 млрд
- Тегеран намерен привлечь международные организации к расследованию бомбежки школы
- В Швейцарии заявили, что удары США и Израиля по Ирану нарушают международное право
- Украина призвала не допускать Россию на Венецианскую биеналле