Над Россией за ночь уничтожили 163 украинских БПЛА

Более 160 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над регионами России в течение прошедшей ночи. Об этом сообщает Минобороны.

«В период с 23:00 мск 8 марта текущего года до 07:00 мск 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 163 украинских беспилотных летательных аппарата», - отмечается в сообщении.

Военные ликвидировали 54 БПЛА в Брянской области, 47 - в Крыму, 16 - в Краснодарском крае, 11 - в Калужской области, пишет RT. Кроме того, восемь дронов сбили над Новгородской областью, пять - над Белгородской, по четыре - над Смоленской и водами Черного моря, по три - над Воронежской областью и Адыгеей. Еще по два БПЛА уничтожили в Ростовской области и над Азовским морем, по одному - над Астраханской, Волгоградской, Орловской, Тверской областями.

Ранее фрагменты сбитых беспилотников обнаружили в ряде районов Сочи.

