Пугачева может лишиться права на товарный знак в России

Певица Алла Пугачева может лишиться права на товарный знак «Баронесса фон Орбах». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

Впервые бренд «Баронесса фон Орбах» был зарегистрирован в 1997 году. По данным СМИ, товарный знак имеет отношение к самой Пугачевой: у ее бывшего мужа актера Миколаса Орбакаса есть аристократические корни, артист — литовский барон фон Орбах.

Певица несколько раз продлевала срок регистрации бренда. Последняя такая запись была внесена в реестр в 2016 году, товарный знак продлили до августа 2026 года, пишет RT.

Под маркой «Баронесса фон Орбах» в России разрешено продавать парфюмерные изделия и косметические средства, ювелирные изделия, одежду, аудио- и видео-компакт-диски, книги.

Ранее стало известно, что Пугачева может лишиться права на товарный знак для телепрограммы «Рождественские встречи».

