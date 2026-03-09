Нефть Brent подорожала до $119 за баррель впервые с июня 2022 года

Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE впервые с 17 июня 2022 года превысила $119 за баррель, свидетельствуют данные площадки.

В ходе торгов фьючерсы на сырье с поставкой в мае подорожали более чем на 28%. К 05:30 мск цена нефти Brent взлетела до $119,36 за баррель.

Минутами позже стоимость сырья достигла уровня $117,8.

Ранее цена нефти Brent превысила $102 за баррель впервые с 30 августа 2022-го.

