Нефть Brent подорожала до $119 за баррель впервые с июня 2022 года
9 марта 202607:35
Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE впервые с 17 июня 2022 года превысила $119 за баррель, свидетельствуют данные площадки.
В ходе торгов фьючерсы на сырье с поставкой в мае подорожали более чем на 28%. К 05:30 мск цена нефти Brent взлетела до $119,36 за баррель.
Минутами позже стоимость сырья достигла уровня $117,8.
Ранее цена нефти Brent превысила $102 за баррель впервые с 30 августа 2022-го.
