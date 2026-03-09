СМИ: На 45% выросла стоимость авиаперевозок из Азии в Европу на фоне конфликта
Стоимость грузовых авиаперевозок из Азии в европейские страны увеличилась на 45%, сообщает The Washingtin Post.
По данным издания, на ситуацию влияет эскалация обстановки на Ближнем Востоке. Это более чем вдвое превышает рост стоимости доставки товаров из Азии в США. Оба региона существенно зависят от импорта энергоносителей, что делает их наиболее уязвимыми к экономическим последствиям конфликта на Ближнем Востоке.
Ситуация больше всего затронула Италию, Бельгию, Китай, Индию и Южную Корею. Близость к месту боевых действий также делает Европу и Азию более уязвимыми к потрясениям, вызванным конфликтом.
Ранее стало известно, что убытки авиакомпаний РФ от вывозных рейсов могут достигнуть 1 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
