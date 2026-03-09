СМИ: На 45% выросла стоимость авиаперевозок из Азии в Европу на фоне конфликта

Стоимость грузовых авиаперевозок из Азии в европейские страны увеличилась на 45%, сообщает The Washingtin Post.

Дмитриев спрогнозировал масштабный инфляционный шок

По данным издания, на ситуацию влияет эскалация обстановки на Ближнем Востоке. Это более чем вдвое превышает рост стоимости доставки товаров из Азии в США. Оба региона существенно зависят от импорта энергоносителей, что делает их наиболее уязвимыми к экономическим последствиям конфликта на Ближнем Востоке.

Ситуация больше всего затронула Италию, Бельгию, Китай, Индию и Южную Корею. Близость к месту боевых действий также делает Европу и Азию более уязвимыми к потрясениям, вызванным конфликтом.

Ранее стало известно, что убытки авиакомпаний РФ от вывозных рейсов могут достигнуть 1 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

