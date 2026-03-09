Дмитриев: Цены на нефть разоблачат ошибки ЕС по ограничению энергетики РФ
Рост цен на нефть приведет к разоблачению ошибок Европейского союза по ограничению энергетики России, которая теперь будет жизненно необходимой, сообщил в соцсети Х спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Так он отреагировал на подорожание нефти. Политик указал, что «большинство считало это невозможным». «Теперь, когда большинство европейских бюрократов до сих пор не понимают последствий, прогнозируется, что российская энергетика будет жизненно важна для выживания, и стратегические ошибки по ее ограничению будут полностью разоблачены», - отметил Дмитриев. Он подчеркнул, что рост цен на сырье усиливает позиции России на международной арене.
Ранее цена нефти Brent превысила $102 впервые с 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
