Песков объяснил «ошибкой» появление неотредактированного видео с Путиным
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил «ошибкой» появление в официальном канале Кремля неотредактированного видео с президентом России Владимиром Путиным, сообщает издание «Подъем».
Поздравление российского лидера женщин страны с 8 марта первоначально было опубликовано около 1 часа ночи, однако видео содержало два дубля. Между ними глава государства сказал, что у него немного запершило в горле, поэтому обращение необходимо перезаписать. «Я чуть не закашлялся. Много говорил очень сегодня», — пояснил Путин.
Песков объяснил, что черновой вариант был опубликован случайно. По его словам, Кремль сделает всё, чтобы этого не повторилось.
В обращении президент заявил, что милосердная и мудрая женская душа делает мир добрее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
