В России представили шесть цветов формы медиков в зависимости от должности

Минздрав представил рекомендованные цвета одежды медицинских работников в зависимости от должности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

Цветовую гамму формы формируют в соответствии с иерархией организации, пишет RT. Для руководящего персонала рекомендована одежда фиолетового цвета, для врачебного — темно-зеленого, для среднего медицинского — салатового.

При этом младшему медперсоналу рекомендуют форму лавандового цвета, административному — голубого, немедицинским и хозяйственным службам и IT-специалистов — серого.

Также Минздрав выработал рекомендации относительно обуви для сотрудников поликлиник и других медучреждений. Так, толщина подошвы обуви должна составлять около двух-трех сантиметров, чтобы уменьшить нагрузку на ноги. Следует выбирать рифленую, прорезиненную и гибкую подошву, которая не будет создавать неудобств и не допустит проскальзывания.

Ранее Минздрав предложил изменить правила выдачи больничных листов, чтобы такой возможностью могли воспользоваться самозанятые.

