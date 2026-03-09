Россиян во втором квартале трижды ждут длинные выходные

Всего во втором квартале будет три сокращенных рабочих недели. Праздничные и выходные ждут россиян с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, а также с 12 по 14 июня.

Согласно ст. 95 ТК РФ, все предшествующие праздничным рабочие дни будут сокращены на один час.

Ранее в Минтруде напомнили, как оплачивается работа в праздничный день, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

