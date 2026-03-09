В Германии обломки метеорита упали на крыши жилых домов

Фрагменты метеорита упали на крыши домов в Германии. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на полицию.

Очевидцы описывали небесное тело как «яркий гигантский шар, проносящийся по сумрачному небу».

Метеорит попал в крыши в регионах Хунсрюк и Айфель, городе Кобленц. Точные масштабы ущерба не раскрываются.

Пострадавших в результате ЧП нет, отмечает 360.ru.

Ранее над Москвой и рядом областей России пролетел яркий болид, полет завершился падением каменного метеорита естественного происхождения.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МетеоритГермания

