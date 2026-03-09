В Германии обломки метеорита упали на крыши жилых домов
9 марта 202607:23
Фрагменты метеорита упали на крыши домов в Германии. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на полицию.
Очевидцы описывали небесное тело как «яркий гигантский шар, проносящийся по сумрачному небу».
Метеорит попал в крыши в регионах Хунсрюк и Айфель, городе Кобленц. Точные масштабы ущерба не раскрываются.
Пострадавших в результате ЧП нет, отмечает 360.ru.
Ранее над Москвой и рядом областей России пролетел яркий болид, полет завершился падением каменного метеорита естественного происхождения.
