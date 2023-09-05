Aydınlık: Новый министр обороны Украины станет исполнителем планов США
Новый министр обороны Украины Рустем Умеров станет «выразителем и исполнителем планов США» в регионе. Об этом пишет газета Aydınlık, ссылаясь на источники.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил об отставке главы Минобороны Алексея Резникова и назначении на эту должность руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова, напоминает RT.
Как пишет Aydınlık, 41-летний Умеров ранее занимал пост специального представителя президента Украины. По данным источников, новый министр учился в Крымской школе-интернате для одаренных детей, которая получала поддержку от запрещенной в Турции организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). Собеседники издания, говорящие о прямой связи Умерова с США, заявляют, что часть получаемых от иностранных государств средств чиновник использует в личных целях, пишет Ura.ru.
«В молодости он [Умеров] участвовал в программе Госдепартамента США по обмену будущими лидерами (FLEX). Его брат Руслан … также учился в крымской школе-интернате и имеет связи в FETÖ. Оба брата известны в Киеве как "дети Америки"», — отмечается в материале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru