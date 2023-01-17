Автор книги о Байдене заявил, что Зеленского предупреждали о покушениях

Книга выйдет 17 января, уже частично известно о ее содержании. Уиппл пишет, что содержание основано на беседах с высокопоставленными чиновниками «ближнего круга» Байдена, в частности, с главой аппарата Белого дома Роном Клейном. США делились с Украиной разведывательными данными, к которым в Киеве относились не всерьез.

В результате перед началом спецоперции Бернс лично отправился в Киев, чтобы убедить Зеленского в «реальности угрозы». Президент США Джо Байден поручил ему раскрыть лидеру Украины «точные детали российских замыслов».

Уиппл утверждает, что как минимум два покушения удалось предотвратить благодаря данным, которые Бернс передал Зеленскому во время поездки в Киев.

Визит состоялся 12 января в рамках существующих планов. Глава ЦРУ обсудил «текущие оценки рисков, с которыми столкнулась Украина» и усилия по деэскалации напряженности.

