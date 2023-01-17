Автор книги о Байдене заявил, что Зеленского предупреждали о покушениях
Директор ЦРУ Уильям Бернс перед началом российской спецоперации отправился в Киев, чтобы предупредить главу Украины Владимира Зеленского об угрозе покушений, написал американский журналист и публицист Крис Уиппл в своей книге «Сражение его жизни: в стенах байденовского Белого дома», сообщает The Independent.
Книга выйдет 17 января, уже частично известно о ее содержании. Уиппл пишет, что содержание основано на беседах с высокопоставленными чиновниками «ближнего круга» Байдена, в частности, с главой аппарата Белого дома Роном Клейном. США делились с Украиной разведывательными данными, к которым в Киеве относились не всерьез.
В результате перед началом спецоперции Бернс лично отправился в Киев, чтобы убедить Зеленского в «реальности угрозы». Президент США Джо Байден поручил ему раскрыть лидеру Украины «точные детали российских замыслов».
Уиппл утверждает, что как минимум два покушения удалось предотвратить благодаря данным, которые Бернс передал Зеленскому во время поездки в Киев.
Визит состоялся 12 января в рамках существующих планов. Глава ЦРУ обсудил «текущие оценки рисков, с которыми столкнулась Украина» и усилия по деэскалации напряженности.
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