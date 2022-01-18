СМИ: директор ЦРУ посетил Украину и встретился с Зеленским

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс посетил Киев на прошлой неделе, сообщает CNN.

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Там прошла его встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским. Визит состоялся 12 января в рамках существующих планов. Бернс обсудил с коллегами из разведки опасения относительно вторжения России на Украину.

Глава ЦРУ обсудил «текущие оценки рисков, с которыми столкнулась Украина» и усилия по деэскалации напряженности.

Ранее глава ЦРУ сообщил, что США неизвестны намерения Москвы относительно Киева, однако не стоит недооценивать готовность России идти на риск. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

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Фото: facebook.com/Central.Intelligence.Agency
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаЦРУ
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