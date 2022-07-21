В ЦРУ считают, что Путин слишком здоров

«Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки», — сказал глава ведомства.

Он также заявил, что просмотр фотографий президента РФ Владимира Путина в Иране напомнил ему о седых волосах.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 опроверг слухи о болезни Путина, заявив, что «вменяемые люди вряд ли могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания».

