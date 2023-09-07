Австрия отказалась выдавать Украине мужчин призывного возраста

Представитель ведомства признался, что они «никогда не стали бы это делать».

В МВД пояснили, что украинцев не будут отправлять на родину, потому что подобные действия были бы расценены как «массовое посягательство на суверенитет Австрии».

По данным издания, в этой стране на сегодняшний день проживает 14 тысяч граждан Украины.

Ранее польское издание Rzeczpospolita сообщило, что Польша выдают Киеву мужчин призывного возраста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

