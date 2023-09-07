Австрия отказалась выдавать Украине мужчин призывного возраста
Власти Австрии отказались выдавать Украине мужчин призывного возраста. Об этом сообщает МВД республики, заявление министерства приводит издание Exxpress.
Представитель ведомства признался, что они «никогда не стали бы это делать».
В МВД пояснили, что украинцев не будут отправлять на родину, потому что подобные действия были бы расценены как «массовое посягательство на суверенитет Австрии».
По данным издания, в этой стране на сегодняшний день проживает 14 тысяч граждан Украины.
Ранее польское издание Rzeczpospolita сообщило, что Польша выдают Киеву мужчин призывного возраста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Боррель: ЕС сожалеет о решении Грузии возобновить авиасообщение с Россией
- Премьер КНР заявил, что Китай выступает за примирение на Корейском полуострове
- СМИ: Африканский союз войдет в состав «Большую двадцатку» в 2024 году
- Правящая партия Грузии собрала 80 голосов депутатов для импичмента президента
- СМИ: 23 ребенка отравились в школе в Санкт-Петербурге
- Австрия отказалась выдавать Украине мужчин призывного возраста
- Депутат Рады обвинил Киев в желании отнять у Коломойского телеканал
- В России последний фильм Хаяо Миядзаки покажут под названием «Мальчик и птица»
- В США напророчили завершение конфликта на Украине на российских условиях
- В Курской области 9 человек отравились шаурмой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru