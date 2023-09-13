Авиация Черноморского флота уничтожила 3 катера ВСУ в Черном море
Морская авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила три безэкипажных украинских катера в Черном море, сообщили в Минобороны России.
Ранее, 13 сентября, российское оборонное ведомство сообщило, что Киев атаковал 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также атаковал тремя безэкипажными катерами отряд кораблей Черноморского флота. Средства противовоздушной обороны сбили семь ракет, а патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все катера ВСУ. При этом два корабля, находящиеся на ремонте, получили повреждения,
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью НСН отмечал, что ВСУ наносят удары по Черноморскому флоту РФ, потому что оттуда запускаются крылатые ракеты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru