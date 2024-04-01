Без электричества остались восемь белгородских сёл из-за обстрела

Сразу восемь населённых пунктов Белгородской области оказались без электроснабжения из-за обстрела с украинской стороны. Такую уточнённую информацию распространил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Причиной отключения света стал удар Вооруженных сил Украины по селу Поповка, которое расположено в Краснояружском районе. Там была повреждена линия электропередачи, которая обеспечивает энергией ещё несколько сёл.

Кроме того, по данным губернатора, в Поповке оказалась повреждённой линия газоснабжения. Оперативные и аварийные службы ждут разрешения военных, чтобы начать работы по ликвидации последствий обстрела.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сегодня же ранее Гладков сообщил, что село Терезовка Шебекинского городского округа было обесточено из-за повреждения линии электропередачи в результате обстрела.

