Без электричества остались восемь белгородских сёл из-за обстрела
Сразу восемь населённых пунктов Белгородской области оказались без электроснабжения из-за обстрела с украинской стороны. Такую уточнённую информацию распространил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Причиной отключения света стал удар Вооруженных сил Украины по селу Поповка, которое расположено в Краснояружском районе. Там была повреждена линия электропередачи, которая обеспечивает энергией ещё несколько сёл.
Кроме того, по данным губернатора, в Поповке оказалась повреждённой линия газоснабжения. Оперативные и аварийные службы ждут разрешения военных, чтобы начать работы по ликвидации последствий обстрела.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сегодня же ранее Гладков сообщил, что село Терезовка Шебекинского городского округа было обесточено из-за повреждения линии электропередачи в результате обстрела.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru