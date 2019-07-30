Аваков обвинил Порошенко во лжи
Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил бывшего президента страны Петра Порошенко во лжи. Об этом он написал в Facebook.
По его мнению, Порошенко лжёт, оправдывая свой проигрыш на парламентских выборах действиями полиции.
«Полиция, как и МВД в целом, не работала против него, а работала на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину. Для него [Порошенко] лгать — как дышать», — написал министр.
По словам Авакова, Порошенко сам довёл граждан до такого состояния, когда хочется поверить любому честному человеку, только не ему, отмечает RT. Кроме того, министр отметил, что теперь у украинцев нет иного выбора, как верить команде нового главы государства, Владимира Зеленского, пишет РИА ФАН.
Ранее Пётр Порошенко заявил в интервью «Украинской правде», что не намерен покидать страну и прятаться. По его словам, ему не за что краснеть, а бояться правосудия он перестал ещё в 2014 году. Напомним, на выборах в Верховную Раду его партия «Европейская солидарность» набрала около 9% голосов. Свой провал, как пишут «Дни.ру», он объяснил успешностью других политиков.
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