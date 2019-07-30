Аваков обвинил Порошенко во лжи

Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил бывшего президента страны Петра Порошенко во лжи. Об этом он написал в Facebook.

По его мнению, Порошенко лжёт, оправдывая свой проигрыш на парламентских выборах действиями полиции.

«Полиция, как и МВД в целом, не работала против него, а работала на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину. Для него [Порошенко] лгать — как дышать», — написал министр.

По словам Авакова, Порошенко сам довёл граждан до такого состояния, когда хочется поверить любому честному человеку, только не ему, отмечает RT. Кроме того, министр отметил, что теперь у украинцев нет иного выбора, как верить команде нового главы государства, Владимира Зеленского, пишет РИА ФАН.