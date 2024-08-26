Песков: Россия ответит на нападение ВСУ на Курскую область

Россия обязательно ответит на нападение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что тема переговоров с Украиной потеряла свою актуальность

Он указал, что «подобные враждебные действия не могут остаться без соответствующего ответа».

«Здесь речь не идёт об отдельном решении», - добавил представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ вторглись в Курскую область в рамках масштабной военно-дипломатической операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Григорий Сысоев
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