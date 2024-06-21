Атака ВСУ на вторую подстанцию не оказала влияния на безопасность ЗАЭС
Атака ВСУ на вторую подстанцию в Энергодаре не оказала влияния на безопасность эксплуатации Запорожской АЭС. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила директора по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Она напомнила, что подстанция в Энергодаре последняя действующая в городе. В настоящее время специалисты работают над устранением последствий атаки.
Местные власти ранее сообщили об ударе на подстанцию «Радуга», в результате чего был поврежден трансформатор. По словам Сеновоза, после разрушения подстанции «Луч» 19 июня, «Радуга» оставалась единственным источником электроснабжения для города.
С начала военной операции России на Украине Энергодар неоднократно подвергался обстрелам и атакам беспилотников. В этом городе находится Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе и третья по величине в мире, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru