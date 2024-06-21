Атака ВСУ на вторую подстанцию не оказала влияния на безопасность ЗАЭС

Атака ВСУ на вторую подстанцию в Энергодаре не оказала влияния на безопасность эксплуатации Запорожской АЭС. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила директора по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Она напомнила, что подстанция в Энергодаре последняя действующая в городе. В настоящее время специалисты работают над устранением последствий атаки.