Основная часть Энергодара осталась без света и воды после ударов ВСУ

Местные власти ранее сообщили об ударе на подстанцию «Радуга», в результате чего был поврежден трансформатор. По словам Сеновоза, после разрушения подстанции «Луч» 19 июня, «Радуга» оставалась единственным источником электроснабжения для города.

С начала военной операции России на Украине Энергодар неоднократно подвергался обстрелам и атакам беспилотников. В этом городе находится Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе и третья по величине в мире, передает «Радиоточка НСН».

