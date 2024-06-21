Основная часть Энергодара осталась без света и воды после ударов ВСУ
Подстанция «Радуга», поврежденная в результате атаки дрона, была единственным источником электроснабжения для города, сообщили глава Энергодара Эдуард Сеновоз.
«Никто не пострадал. Основная часть города сейчас находится без света и воды», — добавил он.
Местные власти ранее сообщили об ударе на подстанцию «Радуга», в результате чего был поврежден трансформатор. По словам Сеновоза, после разрушения подстанции «Луч» 19 июня, «Радуга» оставалась единственным источником электроснабжения для города.
С начала военной операции России на Украине Энергодар неоднократно подвергался обстрелам и атакам беспилотников. В этом городе находится Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе и третья по величине в мире, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru