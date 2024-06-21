Основная часть Энергодара осталась без света и воды после ударов ВСУ

Подстанция «Радуга», поврежденная в результате атаки дрона, была единственным источником электроснабжения для города, сообщили глава Энергодара Эдуард Сеновоз.

«Никто не пострадал. Основная часть города сейчас находится без света и воды», — добавил он.

ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре

Местные власти ранее сообщили об ударе на подстанцию «Радуга», в результате чего был поврежден трансформатор. По словам Сеновоза, после разрушения подстанции «Луч» 19 июня, «Радуга» оставалась единственным источником электроснабжения для города.

С начала военной операции России на Украине Энергодар неоднократно подвергался обстрелам и атакам беспилотников. В этом городе находится Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе и третья по величине в мире, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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