AT: Украина из-за потери Купянска лишится ключевого транспортного узла

Власти Украины могут потерять контроль над Купянском, заявил американский журналист Стивен Брайен в материале для Asia Times.

Экс-разведчик Риттер: Россия скоро освободит Купянск и Харьков

По его словам, российские военные интенсивно продвигаются вперед и вскоре атакуют Купянск, который является ключевым железнодорожным узлом, необходимым Киеву для доставки боеприпасов и грузов для ВСУ на северо-востоке страны.

Брайен уточнил, что за время украинского наступления ВСУ понесли тяжелые потери, из-за чего сейчас им необходимо изадействовать резервные войска.

Между тем бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский может потерять контроль над Одессой, если не признает поражение ВСУ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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