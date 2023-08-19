По его словам, российские военные интенсивно продвигаются вперед и вскоре атакуют Купянск, который является ключевым железнодорожным узлом, необходимым Киеву для доставки боеприпасов и грузов для ВСУ на северо-востоке страны.

Брайен уточнил, что за время украинского наступления ВСУ понесли тяжелые потери, из-за чего сейчас им необходимо изадействовать резервные войска.

Между тем бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский может потерять контроль над Одессой, если не признает поражение ВСУ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

