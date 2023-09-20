Asia Times: США прекратят поддержку Зеленского и отправят его в отставку
Старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского университета Стивен Брайан намекнул на скорую отставку президента Украины Владимира Зеленского. Свое мнение он изложил в статье для Asia Times.
Эксперт допустил, что Зеленскому удастся убедить Конгресс США выделить дополнительную военную помощь. Однако это может стать его последней победой в должности главы государства, считает аналитик.
Брайан дал критическую оценку контрнаступлению Украины. Он напомнил, что вооруженные силы страны понесли серьезные потери, израсходовали резервы, но не прорвали российскую линию обороны.
«США и некоторые из их партнеров по НАТО дали понять, что они не одобряют военную тактику Украины», - написал автор.
В беседе с «Радиоточкой НСН» глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Зеленский стал токсичным и невыгодным для Запада.
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