Эксперт допустил, что Зеленскому удастся убедить Конгресс США выделить дополнительную военную помощь. Однако это может стать его последней победой в должности главы государства, считает аналитик.

Брайан дал критическую оценку контрнаступлению Украины. Он напомнил, что вооруженные силы страны понесли серьезные потери, израсходовали резервы, но не прорвали российскую линию обороны.

«США и некоторые из их партнеров по НАТО дали понять, что они не одобряют военную тактику Украины», - написал автор.

В беседе с «Радиоточкой НСН» глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Зеленский стал токсичным и невыгодным для Запада.

