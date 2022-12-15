Артиллерия РФ заставила бежать отряд ВСУ под Марьинкой

Отряду бойцов Вооружённых сил Украины пришлось спасаться бегством из лесополосы под населённым пунктом Марьинка после удара российской артиллерии. Как передаёт РИА Новости, обстрел был организован по итогам разведки и корректировки огня группой «Викинг» Западного военного округа.

Артиллерийский удар был нанесён из самоходных орудий «Мста-Б». Представители «Викинга» заметили, что бойцы ВСУ не скрываются в укрытиях во время обстрела, а бегут или идут. Российские военные предполагают, что это свидетельствует об их усталости или приёме наркотических средств.

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Сегодня же врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Марьинка взята под контроль российскими войсками на 80%. За счёт этого можно ожидать продвижения в районе Красногоровки.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Пушилин заявил о необходимости в перспективе взятия под контроль Одессы и Чернигова. По словам врио главы ДНР, это необходимо, чтобы отодвинуть ВСУ на такое расстояние, которое не позволит им обстреливать территории ДНР и ЛНР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаОбстрелВСУ
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