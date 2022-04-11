Армия РФ завоевала один из самых укрепленных рубежей ВСУ - Каменку

ВС РФ заняли село Каменка, один из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмском районе Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Минобороны: Спецназ уничтожил одного из лидеров «Правого сектора»

Ранее в понедельник глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что темпы проведения российской спецоперации в Донбассе будут ускорены. По его словам, из-за «затягивания» операции страдает мирное население, которое находится в «заложниках ситуации».


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ФОТО: РИА Новости
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