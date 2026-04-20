Рябков: Россия ответит на нарушение США моратория на ядерные испытания

Россия строго придерживается национального моратория на ядерные испытания, который был объявлен в 1990 году. Как пишет ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Песков отверг сообщения о проведении РФ и КНР ядерных испытаний

Выступая на заседании международного клуба «Триалог», он указал, что если США или другие страны проведут такие испытания, то Москва предпримет ответные действия.

«Ответ России, несомненно, будет адекватным и пропорциональным», - подчеркнул дипломат.

Ранее помощник американского госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа заявил, что США готовы вернуться к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и Китаем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
