Рябков: Россия ответит на нарушение США моратория на ядерные испытания
Россия строго придерживается национального моратория на ядерные испытания, который был объявлен в 1990 году. Как пишет ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Выступая на заседании международного клуба «Триалог», он указал, что если США или другие страны проведут такие испытания, то Москва предпримет ответные действия.
«Ответ России, несомненно, будет адекватным и пропорциональным», - подчеркнул дипломат.
Ранее помощник американского госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа заявил, что США готовы вернуться к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и Китаем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
