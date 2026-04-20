Трамп заявил, что делегация США вылетела на переговоры с Ираном в Пакистан
Делегация США вылетела на переговоры с Ираном в Пакистан. Об этом газете The New York Post заявил американский лидер Дональд Трамп.
Он уточнил, что Вашингтон на встрече будут представлять вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер.
«Они будут там сегодня вечером по местному времени... Мы должны провести переговоры», - указал Трамп.
Глава Белого дома добавил, что готов встретиться с высокопоставленными иранскими лидерами, если на переговорах будет достигнут прорыв.
Ранее Трамп заявил, что США предлагают Ирану «разумную и справедливую сделку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Мадьяр выдвинул Аниту Орбан на пост главы МИД Венгрии
- Моргенштерна оштрафовали на семь млн рублей за нарушение иноагентского закона
- Россельхознадзор выявил токсичное вещество в белорусском твороге
- Россиянам назвали продукты, медленно убивающие организм
- Хуснуллин призвал строить в России больше нежилой недвижимости
- «Наплевать!»: Милонов отреагировал на угрозу Бони подать на него в суд за оскорбление
- Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через Иран
- Только для близких друзей: Почему Россия не пригласит Трампа на парад Победы
- Россиянам назвали лучший возраст для начала формирования пенсии