Трамп заявил, что делегация США вылетела на переговоры с Ираном в Пакистан

Он уточнил, что Вашингтон на встрече будут представлять вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер.

«Они будут там сегодня вечером по местному времени... Мы должны провести переговоры», - указал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что готов встретиться с высокопоставленными иранскими лидерами, если на переговорах будет достигнут прорыв.

Ранее Трамп заявил, что США предлагают Ирану «разумную и справедливую сделку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

