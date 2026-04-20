Мадьяр выдвинул Аниту Орбан на пост главы МИД Венгрии

Анита Орбан является советником «Тисы» по внешней политике. Ранее она уже работала в венгерском МИД - в 2010-1015 годах она занималась в ведомстве вопросами энергетической безопасности.

Отмечается, что Анита Орбан не является родственницей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - у них всего лишь одинаковые фамилии. При этом 51-летняя политик ранее входила в его партию «Фидес».

Ранее Мадьяр согласился разблокировать выделение Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

