Моргенштерна оштрафовали на семь млн рублей за нарушение иноагентского закона
Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) был заочно оштрафован за неисполнение закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.
Уголовное дело против музыканта было возбуждено после того, как он, будучи дважды привлечён к административной ответственности за неисполнение закона об иноагентах, продолжил публиковать материалы без соответствующей маркировки.
Сторона обвинения просила назначить Моргенштерну штраф в размере 8,2 млн рублей. Мировой участок в Москве снизил эту сумму до семи млн рублей.
Ранее признанной в РФ иноагентом политологу Екатерине Шульману (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно назначили наказание в виде года лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
