Моргенштерна оштрафовали на семь млн рублей за нарушение иноагентского закона

Уголовное дело против музыканта было возбуждено после того, как он, будучи дважды привлечён к административной ответственности за неисполнение закона об иноагентах, продолжил публиковать материалы без соответствующей маркировки.

Сторона обвинения просила назначить Моргенштерну штраф в размере 8,2 млн рублей. Мировой участок в Москве снизил эту сумму до семи млн рублей.

Ранее признанной в РФ иноагентом политологу Екатерине Шульману (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно назначили наказание в виде года лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

