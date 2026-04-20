Моргенштерна оштрафовали на семь млн рублей за нарушение иноагентского закона

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) был заочно оштрафован за неисполнение закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

Против Слепакова возбудили дело за нарушение закона об иноагентах

Уголовное дело против музыканта было возбуждено после того, как он, будучи дважды привлечён к административной ответственности за неисполнение закона об иноагентах, продолжил публиковать материалы без соответствующей маркировки.

Сторона обвинения просила назначить Моргенштерну штраф в размере 8,2 млн рублей. Мировой участок в Москве снизил эту сумму до семи млн рублей.

Ранее признанной в РФ иноагентом политологу Екатерине Шульману (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно назначили наказание в виде года лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
